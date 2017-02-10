Moody's і S&P обіцяють Франції дефолт в разі відмови від євро - FT

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Експерти пояснюють, що якщо Париж перейде знову на франк, власники його боргу втратять обіцяні виплати у домовленій валюті.

Франції не варто переходити на франк. Pixabay

Лідер французьких радикалів з "Національного фронту"обіцяє вивести Францію з єврозони і перевести 1,7 трильйонів євро боргу країни у франки.

Авторитетні рейтингові аненції застерігають Париж, що це буде означати дефолт.

Про це пише Financial Times. Попри те, що опитування свідчать про вірогідний програш Ле Пен на виборах, інвестори намагаються оцінити ризики в разі її перемоги над республіканцем Франсуа Фійоном.

В "Національному фронті" запевняють, що в разі перемоги 80% державного боргу Франції, який загалом складає 2,1 трильйони євро, буде переведений у національну валюту. Така пропорція визначається чинним французьким законодавством.

Головний стратег пратії Девід Рахлін сказав, що ще 20% держборгу Франції лишаться в євро. Рейтингові агенції застерігають країну від такого кроку, пояснюючи, що це буде найбільший суверенний дефолт за всі часи. Він буде в 10 разів масштабнішим, ніж реструктуризація боргу Греції у 2012 році, який складав 200 мільярдів євро. Тож якщо Франція вирішить перейти на франк, це загрожує хаосом світовій фінансовій системі і крахом євро.

Голова Moody's Аластер Вілсон сказав, що агенція буде вважати дефолтом вихід будь-якої країни з єврозони. Тому що інвестори втратять ті виплати, які їм обіцяли.

Голова S&P Морітц Крамер, переконаний, що перехід Франції на франк буде "однозначним" дефолтом.

"Якщо емітент не дотримується договірних зобов'язань перед кредиторами, у тому числі у питанні виплат в обумовленій валюті, ми оголосимо про його дефолт", - сказав Крамер.

Рахлін запевняє, що один франк буде дорівнювати одному євро. І власники французького боргу нічого не втратять. Але вартість національної валюти може обвалитися у співвідношенні до євро, який після виходу Франції теж серйозно втратить у ціні. І таким чином, борговий тягар французів зросте ще більше.

Раніше у ЄЦБ попередили Францію, що Fraxit розорить її. Інфляція, яку більше не буде стримувати ЄЦБ, з'їсть усі заощадження, так само як і стабільні доходи, і маленькі пенсії французів.