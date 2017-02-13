Молдова ввела заборону на ввезення українського м'яса з-за пташиного грипу

У країнах, з яких Молдова імпортує м'ясо і яйця, зафіксований 21 осередок поширення вірусу.
"Точні терміни заборони не повідомляються, проте уточнюється, що він буде діяти, поки ситуація не нормалізується", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що на сьогоднішній день в країнах, з яких Молдова завозить м'ясо і яйця, зафіксовано 21 вогнище пташиного грипу.
У січні 2016 року 35 українських виробників отримали можливість постачати м'ясо та молочну продукцію до Республіки Молдова.
У квітні 2016 року уряд Молдови ввело захисні квоти і мита на тваринницьку продукцію.
Нагадаємо, в січні 2017 року Україна відновила постачання курятини на європейський ринок, припинені восени 2016 року із-за спалаху пташиного грипу в Херсонській області.
У січні в Херсонській області зняли карантин у всіх трьох районах, де раніше було зафіксовано спалах пташиного грипу.Noi.md