Топ Новини
<
>

Молдова ввела заборону на ввезення українського м'яса з-за пташиного грипу

13 лютого в 18:09

У країнах, з яких Молдова імпортує м'ясо і яйця, зафіксований 21 осередок поширення вірусу.

Птичий грипп
Молдова заборонила імпорт української курятини
Associated Press
Із-за ризику поширення пташиного грипу Молдова ввела заборону на імпортне м'ясо з України, Німеччини, Польщі та Росії, повідомляє місцеве видання Noi.md з посиланням на заяву Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови.

"Точні терміни заборони не повідомляються, проте уточнюється, що він буде діяти, поки ситуація не нормалізується", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на сьогоднішній день в країнах, з яких Молдова завозить м'ясо і яйця, зафіксовано 21 вогнище пташиного грипу.

Читайте також: У Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча за епідпорог на 30,7%

У січні 2016 року 35 українських виробників отримали можливість постачати м'ясо та молочну продукцію до Республіки Молдова.

У квітні 2016 року уряд Молдови ввело захисні квоти і мита на тваринницьку продукцію.

Нагадаємо, в січні 2017 року Україна відновила постачання курятини на європейський ринок, припинені восени 2016 року із-за спалаху пташиного грипу в Херсонській області.

У січні в Херсонській області зняли карантин у всіх трьох районах, де раніше було зафіксовано спалах пташиного грипу.

За матеріалами: Noi.md
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.21
EUR 28.92
Останні новини