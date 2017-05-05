Міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд доларів

Резерви збільшилися в основному за рахунок надходжень від Міжнародного валютного фонду і Єврокомісії.
Як повідомляє прес-служба НБУ, резерви зросли за рахунок надходження кредиту від МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) 996,2 млн доларів і від Єврокомісії 579,1 млн євро.
Крім того, НБУ на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України на 1 січня 2017 року склали 15 млрд 539 млн доларів, збільшившись за весь 2016 рік на 2 млрд 239 млн доларів (на 16,8%).
Конфісковані в травні у екс-президента Віктора Януковича 1,1 млрд доларів до внесення змін у державний бюджет на цей рік будуть значитися в міжнародних резервах України.DT.UA