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Міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд доларів

5 травня в 17:38

Резерви збільшилися в основному за рахунок надходжень від Міжнародного валютного фонду і Єврокомісії.

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Кредити від МВФ і Єврокомісії поповнили міжнародні резерви України
Нацбанк України / Flickr
Міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

Як повідомляє прес-служба НБУ, резерви зросли за рахунок надходження кредиту від МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF) 996,2 млн доларів і від Єврокомісії 579,1 млн євро.

Крім того, НБУ на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.

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Як повідомлялося, міжнародні резерви України на 1 січня 2017 року склали 15 млрд 539 млн доларів, збільшившись за весь 2016 рік на 2 млрд 239 млн доларів (на 16,8%).

Конфісковані в травні у екс-президента Віктора Януковича 1,1 млрд доларів до внесення змін у державний бюджет на цей рік будуть значитися в міжнародних резервах України.

За матеріалами: DT.UA
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