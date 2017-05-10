Міжнародні організації виконали зобов'язання з постачання ліків в 2016 році на 16%

Загальна вартість поставлених в Україну ліків та ВМП становить 611,669 млн грн, замість 3,944 млрд грн.

Міжнародні організації відмовляються постачати ліки в Україну СБУ

Міжнародні організації виконали зобов'язання з поставку лікарських засобів і виробів медичного призначення (ВМП), закуплених за кошти державного бюджету 2016 року на 16%, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 25 квітня, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ (UNICEF) поставив на склади уповноважених державних підприємств 24% препаратів і ВМП загального обсягу закупівель, закріпленого за організацією. Вартість поставлених медикаментів та виробів становить 199,580 млн грн.

У свою чергу програма розвитку ООН (ПРООН, UNDP) – поставила в Україну 20% лікзасобів і ВМП (401,156 млн грн), британське закупівельну агентство Crown Agents – 1% (10,932 млн грн).

Загальна вартість, закуплених і поставлених в Україну ліків і виробів, складає 611,669 млн грн. В цілому міжнародні організації за кошти державного бюджету 2016 року повинні були здійснити закупівлі на загальну суму 3,944 млрд грн.

В даний час ЮНІСЕФ поставила в Україну 79% препаратів по програмі лікування ВІЛ/Сніду, Crown Agents – 21% медикаментів для лікування розладів дихальних шляхів.

ПРООН виконала більше половини своїх зобов'язань щодо закупівлі препаратів, ВМП для лікування ювенільного ревматоїдного артриту (52%), хвороби Гоше (83%), мукополісахаридозу (86%), буллезного епідермоліза (55%). Організація також – 100% імуноглобулінів за програмою репродуктивного здоров'я.

Для порівняння, зобов'язання по закупівлі препаратів за кошти 2015 року виконані міжнародними організаціями на 105%.

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Нагадаємо, російські фармацевтичні компанії втратять близько 1,7 млрд рублів (близько $ 30,1 млн) у разі, якщо український ринок закриється для російських медикаментів.