"Миронівський хлібопродукт" Косюка продав кримські активи

Компанія соратника Порошенко та екс-першого заступника глави його адміністрації продала свої активи в Криму через три роки після анексії півострова.

"Миронівський хлібопродукт" Косюка продав активи в Криму.

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" продав свої активи в Криму , повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з релізом, дочірня компанія МХП Raftan Holding Limited (Кіпр) продала всю свою частку у всіх своїх кримських дочірніх підприємствах: птахофабриці "Дружба Народів Нова", "Кримської фруктової компанії" і м'ясокомбінаті "Дружба Народів".

Як писала раніше Валентина Самар у своїй статті "Темник" для влади" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна", низка великих українських бізнесменів мають намір продати свої активи, що знаходяться на території окупованого Кримського півострова. Підприємства зіткнулися зі складнощами з доставкою сировини та експортом готової продукції. Зокрема із-за труднощів з доставкою кормів та інкубаційного яйця на підприємствах МХП скоротилися поголів'я птиці і обсяг продукції.

"Миронівський хлібопродукт" - вертикально інтегрований комплекс підприємств з виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, виробляє куряче м'ясо під ТМ "Наша ряба". Мажоритарним акціонером МХП є друг президента Порошенка Юрій Косюк. У його розпорядженні знаходиться 65% акцій компанії.

Детальніше про найважливіші кроки, які повинна зробити українська влада для полегшення становища жителів окупованої Криму, читайте в статті Валентини Самар"Темник" для влади" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".