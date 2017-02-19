Мінсоцполітики нараховувало субсидії за опалення протягом усього минулого літа – експерт

12,3 млрд грн державних коштів, надмірно виділених на відшкодування субсидій, протягом декількох місяців "гуляли" по рахунках облгазів, ТКЕ та "Нафтогазу".
За його словами, Державна служба статистики регулярно повідомляла, що суми субсидій, що надходять облгазам з бюджету, набагато більше, ніж реальні платежі населення, однак до її повідомлень ніхто не прислухався.
Уряд відреагував на ситуацію лише наприкінці літа, підписавши 23 серпня постанову №534 про повернення надмірно сплачених сум субсидій на опалення.
"Вся ця анекдотична ситуація відбилася в показниках статистики — якщо за перші вісім місяців підприємствам ЖКГ було нараховано 36,7 млрд грн як відшкодування за субсидії, то за дев'ять місяців — вже 24,4 млрд! Виходить, що 12,3 млрд народних гривень гуляли десь по рахунках облгазів, ТКЕ і "Нафтогазу" з березня, на них накручувалися відсотки, і, думаєте, хтось їх повернув? Чи уряд оголосив догану собі та профільному міністру? Не дочекаєтеся!", - підсумував автор.
Нагадаємо, в 2016 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг були призначені 7 млн 677 тис. домогосподарств, з них у містах - 5 млн 185 тис., у сільській місцевості - 2 млн 492 тис., повідомляє Державна служба статистики.
Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте у статті Олександра Сергієнка "Фатальний крок прем'єра" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA