Мінсоцполітики нараховувало субсидії за опалення протягом усього минулого літа – експерт

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12,3 млрд грн державних коштів, надмірно виділених на відшкодування субсидій, протягом декількох місяців "гуляли" по рахунках облгазів, ТКЕ та "Нафтогазу".

Систему нарахування субсидій не погодили з положенням про сезонне нарахування оплати за газ та опалення Андрій Товстиженко, DT.UA

Запроваджена в Україні система нарахування субсидій до серпня минулого року не була узгоджена з положенням про сезонне нарахування оплати за газ та опалення, у зв'язку з чим Мінсоцполітики продовжувало нараховуватина газове, електричне та централізоване опалення навіть у літні місяці, пише в своїй статті для DT.UA директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За його словами, Державна служба статистики регулярно повідомляла, що суми субсидій, що надходять облгазам з бюджету, набагато більше, ніж реальні платежі населення, однак до її повідомлень ніхто не прислухався.

Уряд відреагував на ситуацію лише наприкінці літа, підписавши 23 серпня постанову №534 про повернення надмірно сплачених сум субсидій на опалення.

"Вся ця анекдотична ситуація відбилася в показниках статистики — якщо за перші вісім місяців підприємствам ЖКГ було нараховано 36,7 млрд грн як відшкодування за субсидії, то за дев'ять місяців — вже 24,4 млрд! Виходить, що 12,3 млрд народних гривень гуляли десь по рахунках облгазів, ТКЕ і "Нафтогазу" з березня, на них накручувалися відсотки, і, думаєте, хтось їх повернув? Чи уряд оголосив догану собі та профільному міністру? Не дочекаєтеся!", - підсумував автор.

Нагадаємо, в 2016 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг були призначені 7 млн 677 тис. домогосподарств, з них у містах - 5 млн 185 тис., у сільській місцевості - 2 млн 492 тис., повідомляє Державна служба статистики.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте у статті Олександра Сергієнка "Фатальний крок прем'єра" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".