Міністр енергетики оцінив запаси газу в Україні майже в трильйон кубометрів

Україна видобуває лише 2% від розвіданих запасів газу. Україна зможе повністю відмовитися від імпорту газу вже до 2020 року.

Міністр енергетики повідомив про величезні запаси газу в Україні

в Україні становлять не менше 950 млрд куб. м, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"У нас є 950 млрд кубометрів захищених запасів газу. Але ми видобуваємо лише 2%. Перехід до 4% дасть Україні 40 млрд кубометрів газу щорічно. Для цього потрібні кошти - і їх дали через підвищення тарифів", - розповів Насалик на підсумковій річній прес-конференції.

Він переконаний, що Україна зможе повністю відмовитися від імпорту газу вже до 2020 року, як передбачено урядовою програмою.

У листопаді у Стрийському районі Львівської області було відкрито нове газове родовище "Колодницьке". Зараз родовище введено у дослідно-промислову експлуатацію дебітом 10 тис. кубометрів на добу, до кінця 2016 року планується видобувати вже 30 тис. кубометрів на добу, а в 2017 році дебіт газу має становити 100 тис. кубометрів газу на добу.