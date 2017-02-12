Мінімальна зарплата в ЄС коливається від 235 євро в Болгарії до 1999 євро в Люксембурзі

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За останні десять років мінімальна зарплата в Болгарії і Румунії зросла в два рази, у країнах Балтії – на 65%.

За останні десять років мінімальна зарплата в країнах Балтії зросла на 65% Eurostat

Cтаном на 1 січня 2017 року розмір мінімальноїбув законодавчо встановлений в 22 з 28 країн-членів Європейського Союзу. Не мають мінімальної зарплати лише Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція.

Як повідомляє Eurostat, в десяти східноєвропейських країнах мінімальна заробітна плата була нижче 500 євро в місяць: Болгарія (235), Румунія (275), Латвія і Литва (380), Чехія (407), Угорщина (412), Хорватія (433), Словаччина (435), Польща (453) і Естонія (470).

У п'яти країнах на півдні Європи мінімальна заробітна плата знаходиться на рівні від 500 до 1000 євро в місяць: Португалія (650), Греція (684), Мальта (736), Словенія (805) та Іспанія (826).

Решта сім держав-членів ЄС розташовані на заході та півночі Європи, і мінімальна заробітна плата там вище 1000 євро на місяць: Велика Британія (1397), Франція (1480), Німеччина (1498), Бельгія (1532), Нідерланди (1552), Ірландія (1563) і Люксембург (1999).

Eurostat

Для порівняння мінімальний розмір оплати праці в Сполучених Штатах становить 1192 євро на місяць.

Однак, зазначає Eurostat, розрив у мінімальних зарплатах компенсуються рівнем цін у різних країнах ЄС. Наприклад, в Люксембурзі він в три рази вище, ніж у Болгарії.

У порівнянні з 2008 роком мінімальна заробітна плата зросла у всіх країнах за винятком Греції, де вона впала на 14%. У період з 2008 по 2017 рік мінімальна заробітна плата найбільше зросла в Болгарії (на 109%), Румунії (на 99%), Словаччині (на 80%), Естонії (на 69%), Латвія (на 65%) і Литві (на 64%).

Нагадаємо, що майже чверть загальних витрат всіх домогосподарств Європи йде на оплату житла і комунальних послуг: води, електрики, газу та інших видів палива. Найвищі витрати на житло та комунальні послуги в наступних країнах: У Данії – 29,4% від загальних витрат домашніх господарств, у Фінляндії – 28,2%, у Франції – 26,4%, у Швеції – 26,0%, у Чехії – 25,9%, у Великій Британії – 25,6%.