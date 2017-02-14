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Мінфін має намір виділити 52 млн грн на киберзахист

14 лютого в 14:34

Кошти призначені для захисту державних інформаційних ресурсів.

Минфин Minfin
Мінфін планує витрати на киберзащиту.
Андрій Товстиженко, DT.UA
Міністерство фінансів планує виділити в 2017 році 52 млн грн на забезпечення кібербезпеки державних інформаційних ресурсів, повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-службу відомства.

"Кошти підуть на придбання серверного та комутаційного обладнання, систем зберігання даних, антивірусного програмного забезпечення, послуг з технічного захисту інформації, послуг з надання захищеного доступу до мережі інтернет", - запевняють у відомстві.

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Раніше Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО від 29 грудня 2016 року "Про погрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації". Документ набрав чинності 13 лютого.

Нагадаємо, в грудні 2016 року, після хакерських атак, Кабмін виділив Мінфіну і Державному казначейству 80 млн грн з резервного фонду на відновлення мережевого обладнання. В результаті хакерських атак Мінфін і Держказначейство втратили три терабайти інформації.

 

За матеріалами: liga.net
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