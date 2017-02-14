Мінфін має намір виділити 52 млн грн на киберзахист

Кошти призначені для захисту державних інформаційних ресурсів.

Мінфін планує витрати на киберзащиту. Андрій Товстиженко, DT.UA

Міністерство фінансів планує виділити в 2017 році 52 млн грн на забезпечення кібербезпеки державних інформаційних ресурсів, повідомляєз посиланням на прес-службу відомства.

"Кошти підуть на придбання серверного та комутаційного обладнання, систем зберігання даних, антивірусного програмного забезпечення, послуг з технічного захисту інформації, послуг з надання захищеного доступу до мережі інтернет", - запевняють у відомстві.

Раніше Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО від 29 грудня 2016 року "Про погрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації". Документ набрав чинності 13 лютого.

Нагадаємо, в грудні 2016 року, після хакерських атак, Кабмін виділив Мінфіну і Державному казначейству 80 млн грн з резервного фонду на відновлення мережевого обладнання. В результаті хакерських атак Мінфін і Держказначейство втратили три терабайти інформації.