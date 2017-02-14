Мінфін має намір виділити 52 млн грн на киберзахист

Кошти призначені для захисту державних інформаційних ресурсів.
"Кошти підуть на придбання серверного та комутаційного обладнання, систем зберігання даних, антивірусного програмного забезпечення, послуг з технічного захисту інформації, послуг з надання захищеного доступу до мережі інтернет", - запевняють у відомстві.
Раніше Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО від 29 грудня 2016 року "Про погрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації". Документ набрав чинності 13 лютого.
Нагадаємо, в грудні 2016 року, після хакерських атак, Кабмін виділив Мінфіну і Державному казначейству 80 млн грн з резервного фонду на відновлення мережевого обладнання. В результаті хакерських атак Мінфін і Держказначейство втратили три терабайти інформації.
liga.net