Мінекономрозвитку прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 3%

У цьому році ВВП України зросте на 1,5%. У наступному році темпи зростання повинні збільшитися в два рази.

Степан Кубів пообіцяв 3% зростання Урядовий портал

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 3%, повідомив міністр Степан Кубів.

"Ми прогнозуємо зростання ВВП в наступному році на 3%. Ми говоримо, що є попередні умови для такого зростання, що я кажу", - сказав він на прес-конференції в Києві.

Також Кубів зазначив, що економічне зростання в 2016 році стимулювали сільське господарство і промислове виробництво.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5%.

Нагадаємо, що в першому півріччі 2016 році економіка України офіційно вийшла з рецесії, що тривала з другого півріччя 2012 року. У першому кварталі 2016 року ВВП України зріс на 0,1%, в другому – на 1,4%, в третьому – на 2,0%.

У червні Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2017 рік, яка передбачає зростання ВВП України в 2017 році на 3% і на 4% в 2018 і 2019 роках.