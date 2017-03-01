Мінекономіки запропонувало відмовитися від держрегулювання цін на соціально значущі продукти

У міністерстві вважають, що існуюче держрегулювання вже неефективно.

Ціни на продукти відпустять у вільне плавання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запропонувало скасувати державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. У міністерстві вважають, що держрегулювання неефективно, що вже показав пілотний проект, який діяв в Україні з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року.

Проект постанови Кабміну про скасування держрегулювання опублікований на сайті Мінекономіки.

У міністерстві також повідомили, що скасування регулювання цін з боку держави є антикорупційним кроком.

Кабмін ввів держрегулювання цін на 15 категорій товарів більше 20 років тому.

До них відносяться борошно, хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, рис, яловичина і свинина, м'ясо птиці, курятина, ковбаса варена, коров'яче молоко, масло вершкове та олію, сир, курячі яйця, цукор та овочі.

Як повідомлялося, міністерство проаналізувало динаміку цін на продовольство і прийшов до висновку, що в четвертому кварталі 2016-го при інфляції в 5,6% проти 1,4% у 2015 році ціни на продукти харчування зростали меншими темпами - 4,5% проти 5,4%.

У той же час, за даними Держстату, в 2014 році індекс споживчих цін на продукти харчування (грудень до грудня попереднього року) становив 124,5%, у 2015 році - 140,1%, в 2016 році - 103,2% (при цьому в минулому році споживчі ціни на хліб зросли на 7,4%, а молочні продукти піднялися в ціні майже на третину). У січні 2017-го також спостерігалося істотне зростання цін на соціально значущі види продовольства: хліб протягом місяця виріс в ціні на 2%, яловичина і молочні товари - в межах 5%, овочі - на 8%, картоплю - на 12%.