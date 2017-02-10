МЕРТ заборонив імпорт зрідженого газу 25 компаніям

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Обмеження введені у зв'язку з кримінальним провадженням.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України указом №154 від 6 лютого ввів санкції проти 17 українських трейдерів нафтопродуктів, і тим самим заборонив зовнішньоекономічну діяльність, повідомляє OilNews з посиланням на прес-службу міністерства.

Спецзаходи починають діяти з 18 березня 2017 р.

Під санкції потрапили юрособи таких трейдерів як "Паралель", "Укргазпетролеум", "Виолана-ПЕК", "Реал-НП", "КПК-Європлюс", "Надія", "Автотранс", "Газтрон-Україна", "Пропан-Трейд".

Текст указу на сайті міністерства недоступний. Але відомо, що обмеження введені у зв'язку з кримінальним провадженням за ст. 258-5 кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Учасники ринку пов'язують обмеження МЕРТ з діяльністю СБУ щодо імпорту скрапленого газу в Україну.

Іншим указом – №155 – МЕРТ ввів заборону на діяльність восьми компаній-нерезидентів. Підставою для санкцій, згідно з додатком до указу, також служать матеріали СБУ, що надійшли в МЕРТ 3 лютого 2017 р.

Нагадаємо, в 2016 році частка нелегальних продажів зрідженого газу у Києві досягла 70% ринку.

З-за дорожнечі бензину споживання скрапленого газу в Україні за 2016 рік зросла на 30%.

Детальніше про ринку зрідженого газу в Україні читайте в матеріалі Артема Куюна "Скраплений газ: бар'єрам всупереч" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".