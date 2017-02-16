МЕРТ погіршило до 2,4% консенсус-прогноз зростання ВВП України на 2017 рік

Прогноз інфляції погіршений з 9 до 11%.

МЕРТ погіршило прогноз зростання ВВП України до 2,4%. zestmarina / Depositphotos

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погіршило попередній прогноз зростання ВВП України на 2017 рік з 2,9% до 2,4%. Про це свідчать дані доповіді "Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз", опублікованого на сайті МЕРТ.

Згідно з документом, також погіршився прогноз інфляції (у співвідношенні грудень до грудня) - до 11% з 9% на 2017 рік і до 8% з 6% на 2018 рік.

Очікуване зростання реального ВВП до 2018 року складе 3,1% (3,6% прогнозувалося раніше).

Експерти також озвучили найбільш ймовірні ризики для української економіки.

Так, серед внутрішніх ризиків на 2017 рік експерти відзначають недостатньо швидке проведення реформ, збереження низької кредитної активності комерційних банків і поширення неплатоспроможності реального сектора економіки. Серед зовнішніх ризиків на 2017 рік перераховані загроза дефіциту зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу, зокрема, неотримання запланованого фінансування від МВФ, ескалацію російсько-українського конфлікту, повільне відновлення розвитку світової економіки та збереження низьких цін на світових сировинних ринках.

Нагадаємо, консенсус-прогноз заснований на базі роботи аналітиків державних і недержавних економічних установ України, зокрема, Мінекономрозвитку, НБУ, Інституту демографії та соціальних досліджень, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень та інших. Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України.

У грудні Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП у третьому кварталі 2016 року з 1,8% до 2%, тоді як у другому кварталі 2016 року подібний показник склав 1,4%, а в першому – всього 0,1%.

Нацбанк у січні покращив оцінку зростання ВВП в 2016 році з 1,1% до 1,8% і підвищив прогноз на 2017 рік до 2,8% з 2,5%. Хоча в листопаді 2016 року Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП в 2017 році з 3% до 2,5%, а в 2018 році - з 4% до 3,5%.

До червня 2016 року Кабмін затвердив бюджетну резолюцію на 2017 рік, яка передбачає зростання ВВП України в 2017 році на 3% і на 4% в 2018 і 2019 роках. Очікується уповільнення інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,5% в 2018 році і 5,2% в 2019 році.