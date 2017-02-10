МЕРТ не зміг забрати у Ахметова держпідприємство "Укрмеханобр"

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Фонд державного майна і компанія Ахметова повинні підписати додаткову угоду про продовження оренди до серпня 2027 року згідно з ухвалою суду.

«Укрмеханобр» залишилося у Ахметова. ФК Шахтер

Харківський апеляційний господарськийсвоєю постановою від 3 лютого підтвердив право оренди майнового комплексу державного науково-виробничого підприємства "Укрмеханобр" за "Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча", що входить в гірничо-металургійну групу компаній "Метінвест" Ріната Ахметова, повідомляє Liga.net.

Нагадаємо, в листопаді Господарський суд Харківської області визнав за "ММК ім. Ілліча" право оренди майнового комплексу Укрмеханобру і зобов'язав регіональне відділення Фонду державного майна України в Донецькій області підписати додаткову угоду про продовження терміну оренди до 17 серпня 2027 року.

Проте регіональне відділення ФДМУ і Міністерство економічного розвитку і торгівлі звернулися в апеляційний суд із проханням скасувати вищевказане рішення суду та відмовити в задоволенні позовних вимог "ММК ім. Ілліча". В липні 2016 року МЕРТ відмовився продовжувати договір оренди гірничо-збагачувального комбінату Укрмеханобр, який орендує ММК з 2005 року.



Укрмеханбор забезпечує 90% потреби доменного цеху "ММК ім.Ілліча" і 40-50% потреби його аглофабрики в руді. Орендна плата за використання державного ГЗК за 11 років склала 36 млн грн.

Нагадаємо, "Метінвесту" в 2015 році відмовили у реструктуризації боргу. Перебуває на межі дефолту компанія Ахметова підготувала план реструктуризації боргу в 114 млн доларів.

Раніше керівництво "Метінвесту" заявило, що переважна більшість підприємств гірничо-металургійного комплексу України з 2014 року знаходиться на межі банкрутства, якого вдалося уникнути тільки внаслідок девальвації національної валюти і поліпшення конкурентоспроможності української продукції на зовнішніх ринках.