Майже 60% МСП вбачають у державі обмеження та перешкоду для бізнесу – звіт USAID

Тільки 14% опитаних підприємців розглядають державу як партнера.

Представники малого та середнього бізнесу не вбачають у державі партнера depositphotos.com / mavoimages

Більше половини (58%) представників малого та середнього бізнесу в Україні вважають державу перешкодою і обмеженням для своєї діяльності, у той час як ще 28% – ворогом. Як пише в своїй статті дляЮлія Самаєва, відповідні дані наведенj у новому аналітичному звіті USAID.

Автор зазначає, що нещодавно організація представила звіт"Щорічна оцінка ділового клімату", в якому приділила малому і середньому бізнесу особливу увагу. Згідно з наведеними даними, членами тих чи інших бізнес-асоціацій в Україні є лише 15% МСБ. При цьому, половина тих, хто до асоціацій не вступив, не бачать в цьому необхідності.

"Не виявляє малий і середній бізнес і лояльності до держави — 58% його представників вважають державу перешкодою та обмеженням, 28 — ворогом і тільки 14% вбачають у ній партнера", – йдеться в статті.

Самаєва зазначає, що українські бізнесмени, незважаючи на це, дивляться в майбутнє з оптимізмом: за минулий рік покращилися показники всіх складових Індексу ділового клімату, крім довгострокового планування.

Головною проблемою для бізнесу в 2016 році став недостатній попит з боку кінцевих споживачів і бізнес-партнерів.

"Відсутність попиту є для МСБ значно більшою проблемою, ніж податкові ставки, складнощі адміністрування й політична нестабільність. Саме відсутність попиту й низька купівельна спроможність населення — основна причина, чому половина опитаних МСП не планує розширювати діяльність бізнесу протягом наступних двох років", – вказує Самаєва.

Наступними за важливістю, як вказує автор, є перешкоди, які стосуються оподаткування. Високі ставки податків перешкоджають росту 35% опитаних, що на 4% вище, порівняно з рівнем 2015 року.

Підприємці також назвали серед важливих проблем ведення бізнесу в Україні обтяжливість податкового адміністрування та бухобліку, а також складнощі у регуляторному середовищі.

Детальніше про складнощі роботи МСБ в Україні читайте у статті Юлії Самаеєвої "Великі перемоги і поразки малого бізнесу. Що очікують і чого бояться підприємці" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".