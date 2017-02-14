Массового перерахунку за тепло в січні не буде - "Київенерго"

Середня вартість опалення одного квадратного метру у Києві складає 30 гривень.

Массового перерахунку за тепло в січні не варто чекати. AndreyPopov / Depositphotos

Столичним жителям не варто очікувати зниження нарахувань за тепло, спожите у січні, оскільки підстав для перерахунків немає, написав комерційний директор "" Євген Бушма у колонці для "Української правди. Київ"

На його думку, причиною великих цифр у платіжках за тепло є подорожчання газу.

"Дорогий газ – дороге тепло. У вартості централізованого опалення питома вага газу сягає майже 80%. Але люди сподіваються, що то непорозуміння, потім перерахують. Підстав для масового перерахунку немає", - написав він.

Бушма відзначив, що перерахунок можливий лише там, де неправильно розподілена опалювальна площа між житловими і комерційними приміщення, як у будинку по вулиці Кирилівській, де жителі отримали платіжки по 8 тис. грн.

"За нашими підрахунками, середня вартість опалення 1 кв. м у Києві складе 30 грн. Але це в середньому. Розрахунок 90% вартості тепла, яке споживають столичні будинки, відбувається за показниками будинкових лічильників. І тут багато залежить від стану самої будівлі, її енергоефективності", - написав Бушма.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів прийняв рішення про зниження соціальних нормативів на користування послугами ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Раніше повідомлялося, що в грудневих платіжних квитанціях "Київенерго" за теплопостачання враховано споживання не тільки за грудень, але також і за останні дні листопада.

Детальніше про теплотарифи та механізм їх нарахування, особливості обліку теплоспоживання та проблеми централізованого теплопостачання в Києві читайте в інтерв'ю Євгена Бушми DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".