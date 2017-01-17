Мадуро анонсував новий саміт нафтовидобуваючих країн

Президент Венесуели прогнозує зростання ціни на нафту до 60 доларів за барель.

Мадуро сподівається на подорожчання венесуельської нафти

Президент Венесуели Ніколас Мадуро за підсумками зустрічі в Каракасі з генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо заявив про можливість підвищення цін на венесуельську нафту до 60 доларів за барель, а також анонсував новий саміт нафтовидобуваючих країн. Він може відбутися вже в поточному кварталі.

"Ми обговорили необхідність скликати в першому кварталі року саміт країн ОПЕК і не входять в організацію держав, на якому ми зможе зробити кроки, відштовхуючись від наявного плану по стабілізації ринку та забезпечення справедливих цін, на п'ять або 10 років", — заявив Мадуро, пише РИА "Новости" з посиланням на портал Noticias24.

У свою чергу глава ОПЕК вітав вже реалізовану ініціативу Мадуро про зниження видобутку нафти для забезпечення балансу ціни. "Поради, які я отримав від Мадуро, були визначальними для досягнення угоди у Відні в листопаді, воно створило основу платформи для забезпечення балансу світового нафтового ринку", – сказав Баркиндо.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони вірішили скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.