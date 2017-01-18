Лоукостер Wizz Air відновлює вильоти зі Львова

Новий рейс Львів-Вроцлав стане доступним в квітні 2017 року. Завдяки йому пасажири отримають можливість пересідати з Вроцлава на інші напрямки.

Лоукостер Wizz Air запускає в квітні рейс Львів-Вроцлав Planespotters.net

Угорськавідновить польоти з аеропорту Львів ім. Данила Галицького у квітні 2017 року, повідомив під час прес-конференції корпоративний директор перевізника Оуен Джонс.

"Зараз я і наша команда пишаємося, що ми можемо відновити свою діяльність", - повідомив Джонс.

За словами директора, компанія буде працювати над створенням посадкової бази на 750 тисяч місць в рік.

"Це дозволить нам збільшити кількість персоналу на 36 додаткових місць, а в цілому додається близько 500 додаткових місць. Ми офіційно повідомляємо, що відновлюємо нашу діяльність та з квітня запускаємо новий маршрут Львів-Вроцлав", - підкреслив Оуен Джонс.

Завдяки відновленню діяльності лоукостера у Львові пасажири зможуть пересісти з польського Вроцлава на дев'ять інших напрямків.

Як повідомлялося раніше, лоукостер Wizz Air планував повернутися в Україну. Заява про бажання повернутися на український ринок пояснюється економічною стабілізацією, вважає екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

16 грудня стало відомо про те, що авіаперевізник збільшує парк повітряних суден в Україні. У серпні 2017 року в Києві буде забазований другий літак. Директор з комунікацій Тамара Валуа розповіла про відкриття двох нових рейсів з Києва – в Копенгаген і Нюрнберг, а також про збільшення частоти чотирьох вже наявних.

На початку листопада в Мінінфраструктури анонсували вихід європейських лоукостів на український ринок. "Ми зараз працюємо над тим, щоб наступний рік був роком заходу лоукостів", - зазначив Міністр інфраструктури Володимир Омелян.