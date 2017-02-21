Ліквідацію "Дельта Банку" продовжили на два роки

Ліквідатором банку залишиться Кадиров.
На цей же період продовжили повноваження ліквідатора банку Владислава Кадирова.
Фонд гарантування приступив до ліквідації "Дельта Банку" - найбільшого неплатоспроможного банку 8 жовтня 2015 року.
Посадові особи НБУ проходять співучасниками в аферах "Дельта банку". "Дельта Банк" протягом 2014 року отримав від НБУ рефінансування в обсягах близько 10 млрд грн, більше чотирьох мільярдів гривень з цієї суми було переведено в іноземну валюту і виведено за кордон.DT.UA