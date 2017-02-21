Ліквідацію "Дельта Банку" продовжили на два роки

Ліквідатором банку залишиться Кадиров.

Ліквідувати "Дельта Банк" будуть два роки Из открытых источников

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації "Дельта Банку" на 2 роки - до 4 жовтня 2019 року, повідомляється на сайті Фонду.

На цей же період продовжили повноваження ліквідатора банку Владислава Кадирова.

Фонд гарантування приступив до ліквідації "Дельта Банку" - найбільшого неплатоспроможного банку 8 жовтня 2015 року.

Посадові особи НБУ проходять співучасниками в аферах "Дельта банку". "Дельта Банк" протягом 2014 року отримав від НБУ рефінансування в обсягах близько 10 млрд грн, більше чотирьох мільярдів гривень з цієї суми було переведено в іноземну валюту і виведено за кордон.