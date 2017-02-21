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Ліквідацію "Дельта Банку" продовжили на два роки

21 лютого в 20:09

Ліквідатором банку залишиться Кадиров.

дельта банк
Ліквідувати "Дельта Банк" будуть два роки
Из открытых источников
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації "Дельта Банку" на 2 роки - до 4 жовтня 2019 року, повідомляється на сайті Фонду.

На цей же період продовжили повноваження ліквідатора банку Владислава Кадирова.

Фонд гарантування приступив до ліквідації "Дельта Банку" - найбільшого неплатоспроможного банку 8 жовтня 2015 року.

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Посадові особи НБУ проходять співучасниками в аферах "Дельта банку". "Дельта Банк" протягом 2014 року отримав від НБУ рефінансування в обсягах близько 10 млрд грн, більше чотирьох мільярдів гривень з цієї суми було переведено в іноземну валюту і виведено за кордон.

За матеріалами: DT.UA
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Теги банк Дельта НБУ Кадиров фонд Суми кордон Білий валюта іноземці влада термін
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