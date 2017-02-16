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Курси валют від НБУ: долар подешевшав на 24 копійки, євро - на 43

16 лютого в 09:36

Вартість долара склала 26,9936 грн.

гривя гривна курс
Долар трохи подешевшав
rossandhelen / Depositphotos
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 16 лютого, на рівні 26,9936 грн/$, зміцнивши його на 24 копійки порівняно з попереднім робочим днем (27,2304грн/$ у середу, 15 лютого).

Курс євро встановлений на рівні 28,4917грн/євро (15 лютого - 28,9269 грн), 10 рублів – 4,7547грн/рубль (15 лютого - 4,7161 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

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Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.

За матеріалами: DT.UA
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