Курси валют від НБУ: долар подешевшав на 24 копійки, євро - на 43

Вартість долара склала 26,9936 грн.

26,9936

27,2304

встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 16 лютого, на рівнігрн/$, зміцнивши його на 24 копійки порівняно з попереднім робочим днем (грн/$ у середу, 15 лютого).

Курс євро встановлений на рівні 28,4917грн/євро (15 лютого - 28,9269 грн), 10 рублів – 4,7547грн/рубль (15 лютого - 4,7161 грн).

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.