Топ Новини
<
>

Курс на міжбанку знизився до 27,06 грн/долар

9 лютого в 19:55

Безготівковий долар на міжбанку подорожчав на 16 коппек.

Доллар курс валют_2
Міжбанківський долар коштує дорожче 27 грн
freeimages.com
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у четвер, 9 лютого, знизився до 27,06 грн/долар з 26,9 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,03-27,09 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в четвер на ринок з інтервенціями не виходив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,0251 грн/долар з 26,9125 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 217,36 млн доларів, тоді як у попередній робочий день -297,72 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини