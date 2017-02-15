Курс на міжбанку зміцнився до 27,10 грн/долар

Гривня продовжує дорожчати. НБУ купив в резерви 33 млн доларів.

Долар продовжує дешевшати ua.championat.com

Курс гривні нау середу, 15 лютого, зміцнився до 27,10 грн/долар до 27,11 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,05-27,15 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) на аукціоні в середу з оголошеним стелею покупки в 50 млн доларів отримав заявки на 33,2 млн доларів, які задовольнив у повному обсязі за курсом до 27 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,9936 грн/долар з 27,2305 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 255,1 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 274,82 доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.