Курс на міжбанку зміцнився до 26,98 грн/долар

Національний банк купив у резерви ще 31 млн доларів.

Безготівковий долар коштує дешевше 27 грн Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нау четвер, 16 лютого, зміцнився до 26,975 грн/долар з 27,1 грн/долар по завершенню торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,95-27,00 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) на аукціоні в четвер з оголошеним стелею покупки в 50 млн доларів отримав заявки на 31,1 млн доларів, з яких задовольнив на суму 28,4 млн доларів за курсом до 27 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,9887 грн/долар з 26,9936 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 286,50 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 255,1 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.