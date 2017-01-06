Топ Новини
<
>

Курс гривні на міжбанку знову впав до 27 грн/долар

6 січня в 20:33

У перші дні нового року на валютному ринку спостерігається висока полатильность.

нацбанк1_2
НБУ знову змушений продавати долари
Василь Артюшенко, DT.UA
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у п'ятницю, 6 січня, знизився до 27,1 грн/долар з 26,305 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27-27,2 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) на аукціоні в п'ятницю продав 55,2 млн доларів за курсом до 27,05 грн/долар

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,0209 грн/долар з 26,2867 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 267,66 млн долар, тоді як у попередній робочий день - 411,56 млн долар.

Читайте також: У НБУ пояснили новорічну девальвацію відшкодуванням ПДВ та погашенням валютних кредитів

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
Читайте також
Теги курс гривні НБУ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини