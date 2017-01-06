Курс гривні на міжбанку знову впав до 27 грн/долар

У перші дні нового року на валютному ринку спостерігається висока полатильность.
Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27-27,2 грн/долар.
Національний банк України (НБУ) на аукціоні в п'ятницю продав 55,2 млн доларів за курсом до 27,05 грн/долар
Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,0209 грн/долар з 26,2867 грн/долар у попередній робочий день.
Торговельний оборот становив 267,66 млн долар, тоді як у попередній робочий день - 411,56 млн долар.
Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.
Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,