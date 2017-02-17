Курс гривні на міжбанку знизився до 27 грн/долар

Міжбанківський курс стабілізувався близько рівня 27 грн/долар.
Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,97-27,03 грн/долар.
Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.
Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,0261 грн/долар з 26,9887 грн/долар у попередній робочий день.
Торговельний оборот становив 193,80 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 286,50 млн доларів.
17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,