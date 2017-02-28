Курс гривні на міжбанку знизився до 27,19 грн/долар

В останній день зими національна валюта пішла вниз.

Долар пішов вгору Pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 28 лютого, знизився до 27,185 грн/долар з 27,045 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,16-27,21 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,1637 грн/долар з 27,0537 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 241,36 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 208,66 млн доларів.

Як повідомляло ZN.UA, глава Національного банку України Валерія Гонтарева має намір піти у відставку. Про своє рішення вона повідомила особисто президенту Петру Порошенку після закінчення відпустки у січні.

Агентство Bloomberg пише, що можлива відставка глави Нацбанку України Валерії Гонтаревої змусила власників цінних паперів нервувати, оскільки виникають питання майбутнього певних економічних змін після її звільнення.