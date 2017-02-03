Курс гривні на міжбанку знизився до 27,16 грн/долар

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До кінця робочого тижня національна валюта дещо ослабла. НБУ на ринок не виходив.

Долар знову коштує дорожче 27 грн Андрій Товстиженко, DT.UA

Курс гривні нау п'ятницю, 3 лютого, знизився до 27,16 грн/долар з 26,98 грн/долар по завершенню торгів у попередній робочий день.

Ка повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,12-27,20 грн/долар.

НБУ в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,0780 грн/долар з 26,9870 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 230,56 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 220,34 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.