Курс гривні на міжбанку знизився до 27,13 грн/долар

Гривня продовжує дешевшати. У НБУ стверджують, що це не пов'язано з націоналізацією Приватбанку.

Долар подорожчав ще на 20 копійок Flickr/Pictures of Money

Курс гривні нав четвер, 29 грудня, знизився до 27,13 грн/долар з 27,00 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,05-27,21 грн/долар.

НБУ в четвер знову виставив на аукціон до 100 млн доларів і продав 59,1 млн доларів, що задовольнило 67,6% попиту, за курсом до 27,25 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився до 27,1909 грн/долар з 26,8932 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 324,26 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 416,62 млн доларів.

У Національному банку України заявили, що девальваційний тиск на курс гривні на цьому тижні не пов'язаний з переходом ПАТ КБ "Приватбанк" у державну власність.

"У цілому фундаментальних передумов для коливань курсу гривні немає – ринкові чинники зараз є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон'юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди", - сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.