Курс гривні на міжбанку знизився до 27,03 грн/долар

Міжбанківський курс стабілізувався близько рівня 27 грн/долар.

Курс гривні нау понеділок, 20 лютого, знизився до 27,03 грн/долар з 27 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,01-27,05 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 27,0253 грн/долар з 27,0261 грн/долар попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 105,36 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 193,80 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.