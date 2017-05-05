Курс гривні на міжбанку знизився до 26,50 грн/долар

Після тривалого періоду зміцнення національна валюта закріпилася на рівні 26,50 грн/долар.
Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,48-26,51 грн/долар.
Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.
Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 26,5093 грн/долар з 26,4858 грн/долар у попередній робочий день.
Торговельний оборот становив 278,12 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 339,60 млн доларів.
Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.
НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,