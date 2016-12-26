Курс гривні на міжбанку знизився до 26,35 грн/долар

До закінчення торгів котирування склали 26,32-26,38 грн/долар. НБУ на ринок не виходив.

Долар знову подорожчав Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні на, 26 грудня, знизився до 26,35 грн/долар з 26,29 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,32-26,38 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) аукціон у цей день не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився до 26,3656 грн/долар 26,2668 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 136,06 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 338,58 млн доларів.

21 грудня у НБУ пообіцяли заспокоїти валютний ринок після націоналізації Приватбанку. "Ми маємо достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні, спровокованих тимчасовими факторами", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Чурій нагадав, що протягом року НБУ використовував міжнародні резерви, щоб наростити свої потужності для заспокоєння валютного ринку в періоди посиленої волатильності. Чиста купівля валюти Національним банком під час валютних аукціонів та інтервенцій з початку року склала 1,7 млрд доларів. У результаті сьогодні обсяг міжнародних резервів становить 15,4 млрд доларів. "Цього досить і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - додав він.