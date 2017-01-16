Курс гривні на міжбанку зміцнився до 27,55 грн/долар

Котирування гривні до закінчення торгів склали 27,5-27,6 грн/долар.

Гривня на міжбанку зміцнилася на 15 копійок valphoto / Depositphotos

Курс гривні назміцнився до 27,55 грн/долар з 27,7 грн/долар.

Як повідомляють дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 27,5 -27,6 грн/долар.

Нацбанк України на аукціоні в понеділок продав $ 38,7 млн за курсом до 27,7 грн/долар, що задовольнило 73,4% заявленого попиту. На аукціон були подані заявки на $ 52,7 млн за курсом від 27,35 грн/долар до 27,7505 грн/долар. Ціна відсікання була встановлена на рівні 27,7 грн/долар, середньозважений курс аукціону склав 27,718 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 27,7215 грн/долар з 27,6692 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот склав $ 201,66 млн, тоді як у попередній робочий день - $ 301,22 млн.

Голова НБУ Валерія Гонтарева вважає реалістичним у 2017 році курс гривні 27,2 грн/долар."Курс, закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Всі ці цифри вже обговорювалися з міжнародними експертами, і ми вважаємо, що це абсолютно реалістичні цифри", - сказала вона.

Гонтарева допустила, що курс гривні може і не досягти показника 27 грн/долар. "Це можливо і залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс - це дзеркало того, що відбувається в економіці. Сьогодні країна бачить, що ми живемо зі стабільною макроекономічною ситуацією", - додала глава НБУ.