Курс гривні на міжбанку зміцнився до 27,25 грн/долар

Національний банк почав скуповувати дешеву валюту на міжбанківському ринку.

Долар дешевшає Юрій Луценко / Facebook

Курс гривні нау вівторок, 24 січня, зміцнився до 27,245 грн/долар з 27,28 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали – 27,22-27,27 грн/долар.

НБУ на аукціоні у вівторок по покупці до 50 млн доларів придбав 21,6 млн доларів за курсом до 27,25 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 27,2319 грн/долар.з 27,3325 грн/долар.у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 271,14 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 221,18 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.