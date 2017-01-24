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Курс гривні на міжбанку зміцнився до 27,25 грн/долар

24 січня в 19:55

Національний банк почав скуповувати дешеву валюту на міжбанківському ринку.

миллион долларов взятка
Долар дешевшає
Юрій Луценко / Facebook
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 24 січня, зміцнився до 27,245 грн/долар з 27,28 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали – 27,22-27,27 грн/долар.

НБУ на аукціоні у вівторок по покупці до 50 млн доларів придбав 21,6 млн доларів за курсом до 27,25 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 27,2319 грн/долар.з 27,3325 грн/долар.у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 271,14 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 221,18 млн доларів.

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17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.

За матеріалами: DT.UA
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