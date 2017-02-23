Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,9 грн/долар

Обсяг торгів різко зріс. Національний банк купив у резерви 12,5 млн доларів.
Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,88-26,92 грн/долар
НБУ в четвер провів аукціон з купівлі до 50 млн доларів, в ході якого купив 12,5 млн доларів за курсом до 26,93 грн/долар.
Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,9063 грн/долар з 26,9729 грн/долар у попередній робочий день.
Торговельний оборот становив 312,86 млн доларів, тоді як у попередній робочий день 194,70 млн доларів.
17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,