Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,9 грн/долар

Національна валюта продовжує зміцнюватися. НБУ купив в резерви 35 млн доларів.

Долар коштує дешевше 27 грн examiner.com

Курс гривні нау середу, 8 лютого, зміцнився до 26,9 грн/долар з 27 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,88-26,92 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) на аукціоні в середу з оголошеним стелею покупки в 50 млн доларів отримав заявки на 35,4 млн доларів, з яких задовольнив на 26,5 млн доларів за курсом до 26,9199 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,9125 грн/долар з 27,0319 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 297,72 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 191,62 млн доларів.

17 січня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується. "Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтаревою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр.