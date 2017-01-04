Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,85 грн/долар

Незважаючи підвищення курсу гривні вранці, з полудня він трохи знизився.
За станом на 12:35 курс встановився на рівні 26,75-26,85 гривні за долар. До цього часу середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,75-26,85 гривні;
Євро - 27,89-27,99 гривні;
Російський рубль - 0,4379-0,4401 гривні.
З полудня намітилася тенденція до зниження курсу гривні щодо рубля, долара і євро. Так, станом на 14:20 курс знизився до рівня:
Долар США - 26,55 – 26, 67 гривні;
Євро - 27,68 - 27,80 гривні;
Російський рубль - 0, 4366 - 0,4388 гривні.
У Національному банку України заявили, що девальваційний тиск на курс гривні не пов'язаний з переходом ПАТ КБ "Приватбанк" у державну власність.
"В цілому фундаментальних передумов для коливань курсу гривні немає – ринкові чинники зараз є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон'юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди", - сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.Економічна правда , Finance.ua ,