Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,50 грн/долар

Національна валюта продовжує дорожчати. НБУ на ринок не виходив.
Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,48-26,51 грн/долар.
Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.
Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,5234 грн/долар з 26,5609 грн/долар у попередній робочий день.
Торговельний оборот становив 243,12 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 266,22 млн доларів.
13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції в 2017-2019 роках і надасть підтримку темпам економічного зростання", - сказано в повідомленні НБУ.
У той же час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,