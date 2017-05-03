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Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,50 грн/долар

3 травня в 19:50

Національна валюта продовжує дорожчати. НБУ на ринок не виходив.

курс гривни курс валют обмен валют гривня доллар_4
Долар коштує близько 26,5 грн
Василь Артюшенко, DT.UA
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у понеділок, 3 травня, зміцнився до 26,495 грн/долар з 26,565 грн/долар по завершенні торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,48-26,51 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,5234 грн/долар з 26,5609 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 243,12 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 266,22 млн доларів.

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13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції в 2017-2019 роках і надасть підтримку темпам економічного зростання", - сказано в повідомленні НБУ.

У той же час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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