Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,48 грн/долар

Національна валюта продовжує зміцнюватися. НБУ купив в резерви ще 50 млн доларів.

Долар продовжує дешевшати Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нав четвер зміцнився до 26,475 грн/долар з 26,495 грн/долар по завершенні торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,46-26,49 грн/долар.

(НБУ під час аукціону в четвер купив 54,6 млн доларів при заявленому обсязі аукціону в 100 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,4989 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,4858 грн/долар з 26,5234 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 339,60 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 243,12 млн доларів.

13 квітня НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 14% до 13% річних. "Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції в 2017-2019 роках і надасть підтримку темпам економічного зростання", - сказано в повідомленні НБУ.

У той же час, темпи інфляції будуть зберігатися в рамках раніше окреслених показників. Прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1%, за 2018 на рівні 6%. У 2019 році прогнозується зниження інфляції до 5%.