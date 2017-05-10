Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,44 грн/долар

Національна валюта продовжує зміцнюватися і після довгих вихідних. НБУ на ринок не виходив.

Долар продовжує дешевшати Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нау середу, 11 травня, зміцнився до 26,435 грн/долар з 26,495 грн/долар по завершенні торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,42-26,45 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,4559 грн/долар з 26,5093 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 243,52 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 278,12 млн доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.