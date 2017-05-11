Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,43 грн/долар

Національна валюта продовжує зміцнюватися. НБУ купив в резерви ще 75 млн доларів.

Долар продовжує дешевшати Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нав четвер, 11 травня, зміцнився до 26,430 грн/долар з 26,435 грн/долар по завершенні торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,42-26,44 грн/долар.

НБУ на аукціоні в четвер купив 74 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,4393 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,4289 грн/долар з 26,4559 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 433,10 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 243,52 млн доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.