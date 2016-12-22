Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,21 грн/долар

Курс національної валюти поступово повертається до рівня до націоналізації Приватбанку.

Курс гривні нау четвер, 22 грудня, зміцнився до 26,21 грн/долар з 26,44 грн/долар до завершення торгів в попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їх словами, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,18-26,24 грн/долар

Національний банк України (НБУ) в четвер на аукціоні викупив усі пропозицію на 28,4 млн доларів за курсом до 26,30 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився до 26,2860 грн/долар з 26,4294 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 368,80 млн доларів, тоді як у попередній робочий день - 230,56 млн доларів.

21 грудня у НБУ пообіцяли заспокоїти валютний ринок після націоналізації Приватбанку. "Ми маємо достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні, спровокованих тимчасовими факторами", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Чурій нагадав, що протягом року НБУ використовував міжнародні резерви, щоб наростити свої потужності для заспокоєння валютного ринку в періоди посиленої волатильності. Чиста купівля валюти Національним банком під час валютних аукціонів та інтервенцій з початку року склала 1,7 млрд доларів. У результаті сьогодні обсяг міжнародних резервів становить 15,4 млрд доларів. "Цього досить і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - додав він.