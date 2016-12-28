Курс гривні на міжбанку впав до 27 грн/долар

Падіння гривні перед Новим роком прискорилося. НБУ продав на аукціоні майже 100 млн доларів.

Безготівковий долар подорожчав до 27 грн Pixabay

Курс гривні нау середу, 28 грудня, знизився до 27,00 грн/долар з 26,65 грн/долар до завершення торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,95-27,10 грн/долар.

НБУ в середу виставив на аукціон до 100 млн доларів і продав 96,8 млн доларів, що задовольнило 80,7% попиту, за курсом до 26,93 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу знизився до 26,8932 грн/долар з 26,6507 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 416,62 млн долар, тоді як у попередній робочий день - 332,64 млн доларів.

Як заявили в НБУ, надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку викликаний ситуативними факторами. Зокрема, різдвяні вихідні в США і Європі обмежили пропозицію валюти на ринку. Крім того, попит на інвалюту виріс на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ на минулому та поточному тижні.