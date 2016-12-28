Курс гривні на міжбанку впав до 27 грн/долар

Падіння гривні перед Новим роком прискорилося. НБУ продав на аукціоні майже 100 млн доларів.
Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,95-27,10 грн/долар.
НБУ в середу виставив на аукціон до 100 млн доларів і продав 96,8 млн доларів, що задовольнило 80,7% попиту, за курсом до 26,93 грн/долар.
Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу знизився до 26,8932 грн/долар з 26,6507 грн/долар у попередній робочий день.
Торговельний оборот становив 416,62 млн долар, тоді як у попередній робочий день - 332,64 млн доларів.
Як заявили в НБУ, надмірний попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку викликаний ситуативними факторами. Зокрема, різдвяні вихідні в США і Європі обмежили пропозицію валюти на ринку. Крім того, попит на інвалюту виріс на тлі отримання компаніями-експортерами відшкодування ПДВ на минулому та поточному тижні.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,