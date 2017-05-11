Кремль виділив гроші на закупівлю сировини для заводів ОРДЛО – ЗМІ

"Росрезв" виступає посередником при постачанні сировини на метзаводи окупованих територій.

Російські платники податків заплатять за руду для заводів ОРДЛО

Федеральне агентство з державних резервів (Росрезерв) в 2017 році отримає з резервного фонду уряду РФ 10 млрд рублів (близько 17,2 млн доларів) на фінансування витрат по відновленню запасів державного матеріального резерву в частині сировини і матеріалів металургійної промисловості, про це йдеться у розпорядженні уряду від 4 травня 2017 року.

За даними РБК, "Росрезерв" виступає посередником при постачанні сировини на металургійні заводи ОРДЛО. Агентство відповідає за забезпечення мобілізаційних потреб Російської Федерації, а також займається наданням гуманітарної допомоги. У планах закупівель на 2013-2017 роки, розміщених на сайті держструктури, поповнення запасів металургійного сировини не передбачається.

На сайті держзакупівель також немає даних про минулі або майбутні закупівлі Росрезервом металургійного сировини і матеріалів. За даними РБК, компанія "Єврохім" Андрія Мельниченка буде відвантажувати щомісяця невеликі партії залізорудної сировини на станцію Череповець-2 в рамках поставок для Росрезерву.

При цьому, в квітні "Російські залізниці" надали 25-відсоткову знижку на перевезення залізорудної сировини зі станції Череповець-2 у Вологодській області на станцію Успенська Ростовської області, прикордонну з ОРДЛО. Крім "Єврохіму" у схемі поставок руди для бойовиків також візьмуть участь "Северсталь" і "Металоінвест", стверджують джерела, близькі до великим металургійним холдингам.

Самі компанії свою причетність до постачань в ОРДЛО заперечують.

Нагадаємо, 27 лютого ватажків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули ультиматум офіційному Києву і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. "Бойовики мають намір стягувати "податки" з цих підприємств.

Керівник Федерального агентства з державних резервів Російської Федерації Дмитро Гогін заявив про те, що Росія дійсно має "гуманітарну підтримку" захоплених бойовиками терористичних організацій "Л-ДНР" підприємствам Донбасу.