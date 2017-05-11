Країни ОПЕК прийшли до згоди про продовження заморозки рівня нафтовидобутку

Докладно питання про продовження заморозки буде обговорюватися на зустрічі ОПЕК наприкінці травня.
"Є згода і орієнтація на продовження (заморозки – ред), так як це призведе до стабілізації цін", — повідомив міністр нафти Іраку Джаббар аль-Лаиби в коментарі РИА "Новости".
За його словами, ОПЕК буде обговорювати питання продовження угоди 25 травня на черговому засіданні у Відні.
Країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. Було вирішено з 1 січня 2017 року скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.РИА Новости