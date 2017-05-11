Країни ОПЕК прийшли до згоди про продовження заморозки рівня нафтовидобутку

Докладно питання про продовження заморозки буде обговорюватися на зустрічі ОПЕК наприкінці травня.

ОПЕК планує зберегти заморозку нафтовидобутку bloomberg.com

Країни ОПЕК орієнтуються на продовження угоди по заморожуванню рівнів видобутку нафти.

"Є згода і орієнтація на продовження (заморозки – ред), так як це призведе до стабілізації цін", — повідомив міністр нафти Іраку Джаббар аль-Лаиби в коментарі РИА "Новости".

За його словами, ОПЕК буде обговорювати питання продовження угоди 25 травня на черговому засіданні у Відні.

Країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. Було вирішено з 1 січня 2017 року скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.