Косюк продав бізнес в Криму російській "Міраторг" - ЗМІ

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Сума угоди могла скласти близько $ 70 млн замість $ 210-280 млн.

Косюк продав бізнес в Криму.

Кримські активи агрохолдингуякий належить соратнику Порошенко та екс-першому заступнику глави його адміністрації Юрію Косюку, були продані російській групі "Міраторг". Про це написала LIGA.net

Повідомляється, що про нового власника активів розповіли кілька кримських дистриб'юторів продуктів харчування, які працюють з компанією.

"Міраторг" точно зайшов. Там вже менеджмент материковий", - сказав кримський дистриб'ютор.

Керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій оцінив EBITDA кримського бізнесу Косюка в $ 40-50 млн. Оскільки "Кримським Фруктам" належать 28 000 га землі, птахофабрика може випускати більше 70 тис. тонн курятини, а "Дружба народів" забезпечує виробництво третини всієї ковбаси МХП.

"Зараз МХП торгується з мультиплікатором 5,24, тобто справедлива вартість кримських активів - $ 210-280 млн", - запевнив Паращій.

Проте реальна сума угоди залежить від підходу до оцінки і можливого дисконту.

"Кримська птахофабрика випускала останнім часом близько 40 тис. тонн продукції. Враховуючи, що вона стара, її могли продати з дисконтом до поточної оцінки компанії, наприклад, використовувати мультиплікатор не 5,24, а 3,5", - сказав аналітик Adamant Capital Костянтин Фастовець.

Якщо застосувати такий підхід до оцінки бізнесу, то Косюк міг виручити від продажу кримських потужностей МХП близько $ 70 млн.

Нагадаємо, що, виходячи з повідомлення на сайті Лондонської фондової біржі, "Миронівський хлібопродукт" продав свої активи в Криму.

"Миронівський хлібопродукт" - вертикально інтегрований комплекс підприємств з виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, виробляє куряче м'ясо під ТМ "Наша ряба". Мажоритарним акціонером компанії є Юрій Косюк. У його розпорядженні знаходиться 65% акцій компанії.

"Міраторг" - великий російський агропромисловий холдинг. Компанія займається виробництвом яловичини та свинини, напівфабрикатів, заморожених овочів та готових страв, птахівництвом, рослинництвом і виробництвом кормів. За підсумками 2016 року "Міраторг" стала найбільшим виробником свинини в Росії, зайнявши 11,5% ринку.

Засновники і власники "Мираторга" - російські бізнесмени, брати Віктор і Олександр Лінники. За даними російського держреєстру юросіб, засновники "Міраторг" - кіпрські Agromir Limited, c часткою 99,99%, і Saudade Enterprises Limited - 0,01%.

Раніше Валентина Самар у своїй статті "Темник" для влади" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" писала, що низка великих українських бізнесменів мають намір продати свої активи, що знаходяться на території Кримського півострова. Оскільки підприємства зіткнулися зі складнощами з доставкою сировини та експортом готової продукції.