Корупція заважає Україні залучити інвестиції більше, ніж війна - Bloomberg

Видання зауважує, що Київ не просунувся далеко у боротьбі зі своєю найбільшою проблемою.

Корупція заважає Україні залучити прямі іноземні інвестиції. DonPomidor / Depositphotos

Війна в, яка триває вже три роки, загрозливо нависає над зусиллями України змінити свою пострадянську економіку. Але коли йдеться про інвестиції, конфлікт все ж виявляється не найбільшою проблемою.

Про це сьогодні пише бізнес-видання Bloomberg.

"Інвестори бачать три головні проблеми України: корупція, корупція і корупція", - каже радник прем'єр-міністра з питань інвестицій і колишній керуючий партнер компанії CMS Cameron McKenna Даніель Білак.

Він додав, що Україні потрібно змінити уявлення про себе за допомогою "історій успіху", а не новин про "постійний конфлікт і хабарництво". Видання зауважує, що Україна добилася певних успіхів у банківському і енергетичному секторах. Але прогрес у приборканні корупції не великий. Через це Київ не може отримати черговий транш допомоги від МВФ.

Чиновники навіть зі старого проросійського режиму, який був повалений в 2014 році, уникають відповідальності. Україна піднялася лише на дві сходинки в щорічному рейтингу корупції Ammnesty International. Тепер вона на 131 місці поруч з Росією. Її інший сусід - Польща - на 29-му.

Уряд хоче залучити 4,5 мільярди доларів іноземний прямих інвестицій цього року. Це приблизно на мільярд більше, ніж торік. Білак каже, що більшість інвесторів скаржаться на українську податкову. Але на горизонті очікуються і позитивні новини. Зокрема, Нацбанк планує ослабити державний контроль валют, запроваджений після революції. Це дозволить легше отримувати дивіденди від інвестицій.

Український екпорт металів серйозно скоротився за останні три роки через війну на Сході України, оскільки більшість металургійних заводів розташовані там. Однак, аграрний сектор і галузь інноваційних технологій збільшили свої доходи. Білак вважає, що саме ці сектори можуть допомогти Україні залучити необхідні інвестиції з-за кордону.

"Стратегія України повинна бути зосередженою на двох її найбільших активах і двигунах: мізки і зерно", - вважає радник голови уряду.

Раніше посол ЄС запропонував владі України прискорити створення антикорупційного суду. За його словам, це посилить ефективність новостворених органів, мета яких викорінити хабарництво.

Нагадаємо, що створити антикорупційні суди неодноразово пропонував директор НАБУ Артем Ситник. Зокрема, у серпні 2016 року Ситник повідомив про опір справам, які веде НАБУ. "Вироки є тільки по тих справах, де фігуранти пішли на співпрацю, а там, де ведеться процесуальна боротьба, ми відчуваємо опір судової системи", – сказав директор НАБУ і додав, що в такому випадку НАБУ "ризикує накликати на себе критику, що закрили сотню людей, а жодного вироку немає".