Конфісковані $ 1,1 млрд Януковича зараховані в золотовалютні резерви - Мінфін

Кошти можна буде витрачати після внесення змін до держбюджету.

Конфісковані гроші Януковича поки не можна витрачати Андрій Товстиженко, DT.UA Конфісковані у екс-президента Віктора Януковича $ 1,1 млрд до внесення змін у державний бюджет на цей рік будуть значитися в міжнародних резервах Національного банку. Про це повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, відповідаючи на питання в соцмережі.



"...за 1,1 млрд - немає суперечності. Їх можна витрачати (звичайно, суму, що перевищує заплановану в державному бюджеті, можна витрачати тільки після внесення змін до бюджету), одночасно валютні кошти, що знаходяться на рахунку Казначейства в НБУ зараховуються в золотовалютні резерви. Тому ці кошти поки не витрачені є складовою частиною резервів", - написала вона.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що перерахунок конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

Нагадаємо, що рішення Краматорського суду про конфіскацію грошей оточення екс-президента Віктора Януковича дає підставу Україні звернутися до Латвії про повернення 50 млн євро.

Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих $ 1,5 млрд, які належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.