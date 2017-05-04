Комітет Європарламенту не підтримав збільшення квот на українську пшеницю й томати

Питання розширення квот на українську сільгосппродукцію буде винесено на розгляд сесії Європарламенту в травні.

В ЄС пообіцяли запропонувати Україні додаткові торговельні преференції, але не по пшениці infoindustria.com.ua

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі проголосував проти збільшення, томатів та сечовини.

Відповідну резолюцію підтримав 31 депутат комітету, четверо – проголосували проти, троє утрималося.

"ЄС повинен запропонувати подальші торговельні преференції Україні, але деякі сільськогосподарські продукти не потребують додаткової підтримки ЄС", – сказано в прес-релізі, поширеному прес-службою Європарламенту у четвер, 4 травня.

У Європарламенті підкреслили, що квоти спрямовані на підтримку українських виробників та інтенсифікацію економічних відносин між Україною та країнами ЄС.

"Європарламент активно підтримує реформи, які проводяться в Україні. Надаючи тимчасові торговельні преференції, ми хочемо підтримати дрібних і середніх виробників і забезпечити необхідний імпульс для збільшення торговельних потоків. Ці події мають для України не тільки економічну, але і політичну цінність", – заявив доповідач з питання квот на українську сільгосппродукцію Ярослав Валеса.

Це питання буде винесено на розгляд сесії Європарламенту в травні.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2017 року Україна повністю вибрала річні квоти на безмитний експорт до ЄС за шістьма категоріями товарів: мед, цукор, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, кукурудза.

За оцінками Мінекономіки, Україна увійшла до топ-3 країн найбільших експортерів аграрної продукціїна ринок Європейського союзу.

За оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції в країни ЄС в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшився майже на 1,6% і склав $ 4 млрд 242,4 млн.