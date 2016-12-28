Комісія з міжнародної торгівлі схвалила антидемпінгове мито на російські добрива

Введення антидемпінговиго мита на постачання російських добрив в Україну може бути відкладено до прийняття необхідного закону.

Російські добрива обкладуть митом Коммерсантъ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі схвалила введення антидемпінгового мита відносно російських експортерів добрив, які є основними іноземними постачальниками цієї хімічної продукції в Україну.

У Минстерстве економічного розвитку України прийшли до висновку, що "при імпорті деяких видів азотних добрив з РФ, мають місце факти демпінгу. Висновки розслідування свідчать про те, що імпорт російських добрив в Україну здійснюється за демпінговими цінами, що завдає шкоди вітчизняним виробникам хімічних добрив, а також несе загрозу продовольчої безпеки України", повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

При цьому повідомляється, що Росія є основним постачальником добрив в Україну, на поставки з Росії припадає 80-90% від загального обсягу імпорту. У зв'язку з цим, враховуючи той факт, що основними споживачами російських добрив є сільгоспвиробники, МЕРТ бачить необхідність диверсифікації поставок добрив в Україну, зокрема за рахунок розширення їх географії на такі країни як Китай, країни Близького Сходу, США та інші.

Тому, як повідомили в міністерстві, "найближчим часом уряд направить на розгляд народних депутатів законопроект про заходи щодо диверсифікації поставок добрив шляхом зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив (нітрат амонію, карбамід, КАС)", - повідомили в МЕРТ.

Тому до схвалення парламентом введення в дію антидемпінгових мит відносно російських постачальників може бути тимчасово відкладено.

Раніше повідомлялося, що остаточне антидемпінгове мито, яке рекомендує ввести МЕРТ, становить: для групи компаній "Єврохім" +18,78%; для ВАТ "Куйбишевазот" +0%; для інших російських експортерів +31,84%.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) почала розслідування щодо імпорту міндобрив з Росії в червні 2015 року на підставі скарги хімпідприємств "Черкаський азот", "Сєверодонецьке об'єднання "Азот" і "Концерн "Стирол", які входять у групу Ostchem Дмитра Фірташа.

Як повідомлялося раніше, призначена в 2015 р замміністра МЕРТ і торговий представник України Наталія Микольська ще в 2014 р за скаргою компаній Фірташа представляла їхні інтереси і домоглася введення антидемпінгових мит на аміачну селітру. Тепер вона вже як чиновник з правом голосу входить до складу МКМТ, що ухвалює рішення про введення нових обмежень на імпорт добрив з РФ.

Проти нового обмеження імпорту азотних добрив шляхом введення мит виступили українські аграрії. Вони також зажадали провести антимонопольне розслідування проти українських виробників у зв'язку з тим, що внутрішні ціни на добрива вище експортних. У свою чергу Антімопольний комітет уже проводить антимонопольне розслідування на ринку аміачної селітри за скаргою Полтавського ГЗК.