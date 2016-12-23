Коломойський прокоментував націоналізацію "Приватбанку"

Бізнесмен назвав "Приватбанк" "жертвою свавілля НБУ".

Коломойський звинуватив Гонтареву у навмисній дестабілізації "Приватбанку" politica-ua.com

Бізнесмен Ігор Коломойський у першому офіційному коментарі щодо націоналізації "Приватбанку" зазначив рішучі дії Кабінету міністрів.

"Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда виявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення. Якщо б вони не зважилися на цей крок, це поставило б під загрозу всю фінансову систему України", – сказано в заяві бизнесменна, опублікованій ТСН у ніч на п'ятницю, 23 грудня.

Коломойський також заявив, що керівництво НБУ в особі його голови Велерии Гонтаревої проводило кампанію навмисної дестабілізації "Приватбанку".

"У "Приватбанку" був збалансований забезпечений кредитний портфель, що підтверджується міжнародним аудитом. Однак НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, вигадував все нові і нові способи штучного зниження капіталізації банку", – запевнив Коломойський. За його словами, підставою для "розповідей про міфічну діру в 150 мільярдів гривень і 97% пов'язаних кредитів" стала довільна зміна Нацбанком облікової політики.

"Регулятор використав усі можливі прийоми, щоб дотиснути "Приватбанк". І, на жаль, у нього це вийшло... Ми захищали наш банк до останнього, але рівно до того моменту, поки ми не відчули загрозу для клієнтів. А в іншому, історія розставить все по своїх місцях", – заявив Коломойський. Він також висловив сподівання, що новий менеджмент "Приватбанку" ефективно ним керуватиме, "збереже та примножить його високі стандарти".

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.